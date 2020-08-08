محافظ قنا: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 من شهر أغسطس الجاري.

حضر الاجتماع حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية المعنية بتنظيم سير العملية الانتخابية.

أكد الداودي أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لافتا إلى أن دورهم يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من إجرائها دون أي عوائق.

ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية، من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية والعمل على تهيئة اللجان، إضافة إلى تعقيم المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي ختام الاجتماع استمع المحافظ لبعض الاستفسارات من قبل مسؤولي الجهاز التنفيذي، حيث ناقش وضع الآليات المناسبة لتجاوزها.

جدير بالذكر أن محافظة قنا بها 348 مركزا انتخابيا تضم 468 لجنة فرعية، وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يبلغ 2 مليون و26 ألفا و994 مواطنا.