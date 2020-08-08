تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لـ"داعش" لجلسة 16 أغسطس

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، إعادة محاكمة متهم في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتلقى تدريبات للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، لجلسة 16 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة والدفاع.

وصدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم وآخرين، خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، أسس المتهم الأول جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتولى قيادة بها.