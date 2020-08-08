نجوى كرم لـ"نادين نجيم": هتبقي جميلة الجميلات

وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة طمأنة للفنانة نادين نسيب نجيم، التي أصيبت جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي، وخضعت لعملية جراحية بسبب تطاير شظايا الزجاج في وجهها وجسدها.

وكتبت نجوى كرم، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: "حمدالله على سلامتك ست نادين، إن شاء الله ماتشوفي شر، وأنا متأكدة راح تبقي جميلة الجميلات".

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، قد تعرضت لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء، وأجرت عملية جراحية داخل أحد مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات.

وردت نادين نسيب نجيم على رسائل جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تليفزيون تتخايلوا شو صار فيني".

وقالت نجيم: "بشكر ربي أولًا، رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلًا، يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنّه بعدنا عايشين، الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابقا حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي، الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة، ناس عم تصرخ وتبكي".

وتابعت: "وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى، رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات، لأنه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف فعلًا، وكأنه قنبلة نووية، شكرًا يا رب إنك حميتني وحمدا لله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويارب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".