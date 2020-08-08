مكافحة الإدمان: عودة حملات "كشف المخدرات" بالجهاز الإداري للدولة

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة استأنفت عملها بمعدلات استهداف قوية، مؤكدًا أن العمل بصندوق مكافحة وتعاطي المخدرات عاد بكامل طاقته.

وأوضح عثمان، لـ"الوطن"، أن الحملات تتم بشكل مفاجئ على الجهات الحكومية المستهدفة ودون علم الموظفين، وذلك بعد التنسيق مع رئيس المصلحة.

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق خلال 6 أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 52 ألفًا و730 مريضًا جميعهم ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزًا بـ 14محافظة، موضحًا أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانًا وفي سرية تامة.

وأكد أن نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات بلغت 90.64%؛ بينما بلغت نسبة الإناث 9.36 %، وأن "الحشيش" هو أكثر مواد التعاطي، حيث احتل المرتبة الأولى طبقًا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 64.98%، فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 52.15%، ويليه الهيروين بنسبة 33.71%، والأستروكس والفودو بنسبة 11.24%، إضافة إلى تعاطي البعض أكثر من مخدر وهو ما يعرف بـ"التعاطي المتعدد".

وأشار إلى أنه تم تشغيل 3 مراكز علاج وتأهيل مرضي الإدمان بشكل تجريبي في الفترة الحالية بمحافظات البحر الأحمر، وبورسعيد، ومطروح، ومن المقرر افتتاح القيادة السياسية لهذه المراكز خلال الأيام المقبلة.