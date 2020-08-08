"التموين" تُغرّم البقالين 20 ألف جنيه بسبب الكمامة

أزمة كبيرة نشبت فى عدد من المحافظات لدى البقالين التمونيين، بسبب توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية غرامات كبيرة عليهم، بعد قيام عدد منهم بصرف الكمامات التي نزلت علي "سيستم" المكينة بالخطأ دون استلامها من هيئة السلع.

وترتب على ذلك إصدار وزير التموين قرارًا باحتساب كل بطاقة أُدخلت على "السيستم" بمبلغ 20 جنيهًا بدلًا من 8.50 جنيه، وهو الثمن الأصلي للكمامة، ما أدى إلى تحرير محاضر وغرامات مالية يدفعها التاجر تصل إلى 20 ألف جنيه، مع وقف صرف الحصص التأمينية لحين سداد المبلغ، وفي حال عدم السداد يتم إخراج التاجر من المنظومة.

وقال حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إنه سيرسل مذكرة عاجلة للدكتور على المصيلحي وزير التموين، يطالب فيها بإلغاء هذه الغرامات لكونها غير مقصودة وتمت عن عدم وعي من البعض.

كما دعا رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" المحافظات الى تبني موقف غرفة كفر الشيخ في المطالبة بالغاء العقوبات الموقعة على البدالين التمونيين الذين قاموا بـ"ضرب" الكمامات على "سيستم" المكينة الشهر الماضي.

من جهته، قال محمود حسونة سكرتير نقابة البدالين التمونيين، أن هناك إقبال ضعيف من المواطنين على شراء الكمامات، مشيرًا إلى أن عدم وعي عدد كبير من التجار وقيامهم بـ"ضرب" الكمامات على "السستم" أدى الى توقيع وزارة التموين غرامات وتحرير محاضر.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن طرح الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، بحد أقصى 2 كمامتين لكل بطاقة تموينية، وذلك بداية من شهر يوليو الماضى.

يذكر انه يتم طرح نحو 19 سلعة غذائية و غير غذائية على 22 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها ما يقرب من 71 مليون مواطن يستفيد من الدعم الحكومي .