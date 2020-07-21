الضاني بـ95 جنيها.. أسعار اللحوم المصري والسوداني بمنافذ وزارة التموين

قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بـ وزارة التموين إنّ وزارة التموين لا تتوانى في توفير جميع السلع والمتطلبات الأساسية والضرورية والإستراتيجية طوال الوقت، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن استمرار جهود الوزارة في طرح كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها والدواجن.

وأضاف "الزايد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنّ جميع منافذ الوزارة تطرح كميات كبيرة من اللحوم، إذ جاءت أسعار اللحوم الضاني المبردة بسعر المستهلك النهائي 95 جنيهًا، أما اللحوم البلدي السوداني الطازجة جاءت بـ85 جنيهًا مستهلك نهائي، لافتًا إلى استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم، ويتم مضاعفة الكميات بدءًا من أسبوع مضى وحتى عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، العضو المنتدب للشركة المصرية للدواجن واللحوم، إن اللحوم المطروحة تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويتم توزيعها على منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات مصر، إذ يتم ضخ ما يقرب من 30 إلى 40 طنا يوميًا على جميع المنافذ.

وأضاف "عبدالوهاب" خلال لقاءه ببرنامج نشرة أخبار dmc المذاع عبر شاشة DMC الفضائية، أنّ سعر كيلو اللحم يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، وتباع الكبدة بسعر 85 جنيهًا أيضًا للمستهلك، لافتًا إلى أنّه لا يوجد فارق بين اللحم المصري والسوداني.

وأوضح العضو المنتدب بالشركة المصرية للحوم أن هذه اللحوم تأتي من خلال مواشي حية من السودان عن طريق النيل، وتصل إلى المجزر الآلي بتوشكى في أسوان، ويقوم بذبح ما يقرب من 1000 إلى 1500 رأس في اليوم لتغطية كافة الاحتياجات، وتصل إلى القاهرة في برادات مبردة على درجات حرارة ممتازة ويتم تسليمها إلى المستهلك طازجة.