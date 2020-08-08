العراق: ضبط سيارتين تحملان مواد سريعة الاشتعال بمنفذ زرباطية الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم، ضبط سيارتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.

وقالت الهيئة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "إنه تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء(مصطفى الكاظمي) بجرد أي مواد أولية تساعد على الاشتعال أو سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية الحدودي، فقد تم إحالة سيارتين لعدم وجود أوراق رسمية وبقائهما أكثر من 40 يوماً داخل المنفذ بدون أي إجراء ولسوء خزنها حيث أنها تحفظ بدرجة حرارة من 5 إلى 35 درجة مئوية مما يفقد خاصيتها وتتحول إلى مواد سامة تؤثر على النبات والتربة".

وأضافت هيئة المنافذ، أنه "تم تشكيل لجنة من الدوائر المعنية ذات الاختصاص وتم ضبط السيارتين وجردها وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى القضاء".