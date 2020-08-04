مقتل إرهابيين اثنين في عمليات تمشيط بجبال حمرين شمال شرقي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، مقتل إرهابيين اثنين حاولا الهرب، في أثناء عمليات تمشيط في جبال حمرين شمال شرقي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك وبإسناد طيران الجيش والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، شرعت بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط في منطقة المحمودية بجبال حمرين، وعثرت على 4 أوكار للإرهابيين".

وأضافت خلية الإعلام، أنه جرى تدمير هذه الأوكار من قبل طيران الجيش، وخلال عمليات التفتيش تم تتبع عنصرين إرهابيين خلال محاولاتهما الفرار وجرى قتلهما.