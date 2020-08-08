الكهرباء: خطة متكاملة بكل اللجان الانتخابية استعدادا لـ"الشيوخ"

أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداداتها بجميع الشركات التابعة لها، لانطلاق عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ"الوطن"، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، شدد على رؤساء الشركات، بضرورة تواجدهم في مكاتبهم لمتابعة ما يحدث لحظة بلحظة من خلال التنسيق مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة التابعة لكل شركة، لضمان عدم وجود أي مشاكل أو شكاوى من الناخبين.

وأضاف "حمزة" أن كل رئيس شركة قام بوضع خطة متكاملة بكل اللجان الانتخابية الموجودة بجميع المحافظات التابعة لكل شركة، مع وجود مولد أمام كل لجنة يشرف على تشغيله فنيون تابعون لهندسة الكهرباء الكائنة باللجان الانتخابية، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أي حالة طوارئ.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه سيكون هناك فرق فنية بجميع أنحاء الجمهورية للتدخل السريع والفوري في حالة حدوث أي أعطال أو حالات طوارئ، لتوفير التغذية الكهربائية للأحمال المهمة فوراً وتشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بكل شركة على مستوى الجمهورية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورا.