الكهرباء: تنفيذ أعمال توسعات بالشبكة لخدمة 440 ألف مشترك بالأقصر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع الأقصر، إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الذي يبلغ عدد المشتركين به 440 ألف مشترك، فى تحقيق عدد من الإنجازات لتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأشارت إلى أنه جرى استبدال خطوط جهد متوسط هوائية، تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي 68 عملية بإجمالي أطوال كابلات 31.88 كم باجمالي تكلفة تبلغ 34 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ5 مراكز خدمة عملاء، وجار العمل على عدد (1) مركز خدمة عملاء.

وأكدت الانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لـ2، وجار تركيب 3 مركز خدمة عملاء، وتحديث برنامج خدمة الشباك الواحد لـ2 مركز خدمة عملاء، لافتة إلى أنه بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من شهر فبرايرالماضي، بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة، من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا، عن قناعة كاملة ورضاء تام، من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى، في إصدار الفاتورة، حيث يتم قراءة العدادات آليه عن طريق التصوير المباشر للعداد، وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.