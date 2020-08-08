الجزائر تخفف حظر التجوال المفروض بسبب كورونا في 29 ولاية

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم، تخفيف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في 29 ولاية من بينها العاصمة ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا يوميا، حتى 29 أغسطس الجاري.

وقالت رئاسة الحكومة الجزائرية في بيان، اليوم:"إنه تطبيقا لتعليمات الرئيس عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أصدرها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن الـمنعقد يوم 3 أغسطس الجاري، وبعد التشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والسلطة الصحية، وقع عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) على مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الممتدة من 9 إلى 29 أغسطس الجاري، وهو إجراء اتخذ في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات في إدارة الأزمة الصحية".

وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه تقرر تعديل مواعيد حظر التجوال ليصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية هي الجزائر العاصمة وبومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان، وبسكرة، وخنشلة، والمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط والوادي.

وأشار الحكومة الجزائرية، إلى أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل لتدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، وخاصة إقرار أو تعديل مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي، بشكل يستهدف عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى، مضيفة أن رفع نظام الحجر المنزلي أو الإبقاء عليه يتوقفان على مدى تطور الوضع الوبائي الذي قد يسمح استقراره للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية لتخفيفه.

وقررت الحكومة الجزائرية، رفع منع حركة مرور السيارات الخاصة، من وإلى الولايات التسع والعشرين المشار إليها، مع تمديد الإجراء المتعلق بمنع حركة مرور وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، بنفس الولايات.

ودعت الحكومة الجزائرية، المواطنين للبقاء في يقظة ومواصلة الامتثال بصرامة ومسؤولية، لتدابير النظافة، والتباعد الجسدي والحماية، التي تظل الحل الأنسب للحد من الوباء.