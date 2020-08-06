الجزائر: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 33 ألفا و55 حالة

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالجزائر جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين إلى 33 ألفا و55 مصابا، و1261 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال "فورار" في مؤتمره الصحفي اليومي، مساء الأربعاء، إنه جرى تسجيل 551 حالة إصابة جديدة، و13 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 22 ألفا و802 حالة.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 55 مريضا بالعناية المركزة.

وفي تونس، سجلت السلطات، 17 إصابة جديدة، منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان، الأربعاء، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 1601 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 26 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وقالت في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية مساء الأربعاء، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وبعد إجراء 431 فحصا، جرى تسجيل 26 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6444 مصابًا.

وأشارت الوزارة، إلى أن 35 مصابًا تعافوا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5291 مصابًا، موضحا أن إجمالي الوفيات يصل إلى 157 شخصا، في حين يواصل 996 شخصًا علاجهم في المستشفيات.