الذهب يقفز 36 جنيها في أسبوع.. وعيار 24 يسجل 1038

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، إنّه منذ بداية جائحة كورونا بداية هذا العام، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا مدعومة بضعف اقتصادي وبعض المشكلات المتعددة.

وأضاف ميلاد أن أسعار الذهب تشهد تغيرًا في السعر كل نصف ساعة، موضحا أن الارتفاعات كبيرة جدًا وفي أوقات قريبة للغاية، وفي اليوم الواحد قد يرتفع سعر الذهب بنحو 50 دولارا.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي تباين أسعار أعيرة الذهب خلال الأسبوع الجاري، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أغسطس في مصر

سجّلت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم السبت، استقرارا، بعد التراجع الكبير الذي سجلته أسعار أمس بنحو 16 جنيهًا، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1033 و1038 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 904 و908 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 775 و778 جنيهًا جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات أمس.

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و264 جنيهًا.

أسعار الذهب الجمعة 7 أغسطس في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 15 إلى 16 جنيهًا للجرام، ليسجل سعر جرام الذهب خلال ختام تعاملات أمس الجمعة 7 أغسطس 2020، عيار 21 الأكثر تداولًا بالسوق المصري نحو من 905 إلى 907 جنيهات للجرام.

وسجّلت أسعار الذهب، تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1034 و1037 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 905 و907 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 776 و777 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات أمس.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات أمس، إلى 7 آلاف و256 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أغسطس في مصر

سجّل المعدن النفيس ارتفاعا في الأسعار بنهاية التعاملات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1050 و1053 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 919 و921 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 788 و789 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و368 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أغسطس في مصر

سجّل المعدن النفيس ارتفاعا في الأسعار بنهاية التعاملات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1022 و1024 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 894 إلى 896 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 766 و768 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و168 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية اليوم، في معاملات البورصات العالمية، لتتجاوز قيمة الأوقية "الوزن العالمي المعترف به للذهب"، 2006 دولارات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1022 و1024 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 894 إلى 896 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 766 و768 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و168 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 أغسطس في مصر

سجّل المعدن النفيس استقرار في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1002 و1005 جنيهات، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 877 إلى 879 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 752 و753 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و32 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس في مصر

سجّل المعدن النفيس ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1002 و1005 جنيهات، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 877 إلى 879 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 752 و753 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و32 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم السبت 1 أغسطس في مصر

سجّل المعدن النفيس ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1002 و1005 جنيهات، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 877 إلى 879 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 752 و753 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و32 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا بين ارتفاع وانخفاض خلال الأسابيع الماضية، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا، إذ إنّ أسعار الذهب حققت ارتفاعًا خرافيًا الأسابيع الماضية، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلي، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية.