أسعار الذهب اليوم السبت 8-8-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، بعد التراجع الكبير الذي سجلته أسعار أمس بنحو 16 جنيهًا، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب اليوم كالتالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1033 و1038 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 904 و908 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 775 و778 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و264 جنيهًا.