أخرج فيلم "عطر امرأة" ويتم اليوم عامه الـ69.. معلومات عن مارتن بريست

يوم 8 يناير 1993، كان العرض الأول لفيلم "عطر امرأة"، وقتها أبهر آل باتشينو الجميع، جمهورًا ونقادًا، بأدائه شديد التميز، بعدما جسد شخصية فرانك سليد، في فيلم من إخراج مارتن بريست.

الفيلم الأيقوني الذي أخرجه مارتن بريست، رُشح لـ4 جوائز أوسكار، بينها أفضل مخرج، أفضل فيلم، وأفضل ممثل دور رئيسي، وأفضل سيناريو، وحصد واحدة فقط وهي أفضل ممثل دور رئيسي لآل باتشينو.

والمخرج مارتن بريست ولد 8 أغسطس 1951، في نيو يورك، ليتم اليوم عامه الـ69، وأخرج خلال مسيرته 8 أفلام فقط، أولها الفيلم القصير "Hot Dogs for Gauguin" عام 1972، وبعدها بخمس سنوات أخرج فيلم "Hot Tomorrows".

وفي عام 1979، أخرج فيلم "Going in Style"، وهو من بطولة جورج بيرنز، آرت كارني، لي ستراسبيرج، وبعدها بخمس سنوات أخرج فيلم "Beverly Hills Cop".

وكان عام 1988، مميزًا في مسيرة مارتن بريست، بعدما أخرج أحد أفلام النجم روبرت دي نيرو، وهو فيلم "Midnight Run".

و"Midnight Run" كتبه جورج جالو، وترشح لجائزتي جولدن جلوب، وتقييمه على موقع IMDB بـ7.5 درجة من 10، وبلغت تكلفة إنتاجه 30 مليون دولار.

وقال "بريست" عن العمل مع دينيرو: "فرصة العمل مع روبرت دي نيرو كانت بمثابة حلم تحقق بالنسبة لي"، وهو ما نقله موقع IMDB.

وبعدها بأربع سنوات أخرج فيلم "عطر امرأة"، وفي عام 2003 أخرج آخر أفلامه "Gigli"، وهو الذي كتبه أيضًا وكان من بطولة بن أفليك، وجينيفير لوبيز، ولكن خسر الفيلم كثيرًا، بعدما تكلف إنتاجه 54 مليون دولار، بينما بلغت إيرادته 7 ملايين دولار فقط، وقُيّم بـ2.5 من 10 على موقع IMDB.