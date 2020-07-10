Any Given Sunday ينضم لأفلام آل باتشينو على نتفلكس

أعلنت نتفلكس عن عرض فيلم Any Given Sunday يوم 1 أغسطس.

Any Given Sunday من بطولة آل باتشينو، كاميرون دياز، جيمي فوكس، وجيمس وودز، ومن إخراج أوليفر ستون.

عرض الفيلم لأول مرة في 22 ديسمبر 1999، ومدته ساعتين و42 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 6.9 من 10.

كانت تكلفة إنتاج Any Given Sunday 55 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 100 مليون دولار.

ويعرض لآل باتشينو على منصة نتفلكس عدد من الأفلام المميزة التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

منها فيلم الأب الروحي الجزء الأول، الذي أخرجه فرانسيس فورد كوبولا، والذي عرض لأول مرة عام 1972.

ويعرض لآل باتشينو على منصة نتفلكس أيضا فيلم الوجه ذو الندبة، من إخراج برايان دي بالما، وإنتاج عام 1983.

كما يعرض فيلم الرجل Carlito's way، ويشارك آل باتشينو البطولة، كل من شون بن، وبينيلوب آن ميللر.

فيلم "Carlito's Way"، من إخراج براين دي بالما، وإنتاج عام 1993، وكتب السيناريو له David Koepp، وهو مقتبس من رواية لـ إدوين توريس.

ويحكي الفيلم عن "كارليتو" الذي يتم الإفراج عنه من السجن، ويحاول بعدها البعد عن المخدرات والعنف على الرغم من ضغط المحيطين به.

ويعرض لآل باتشينو على المنصة أيضا فيلم عطر امرأة، إنتاج عام 1992، ومن إخراج Martin Brest، وحصد عنه آل باتشينو جائزة أوسكار.

كما يعرض لآل باتشينو فيلم الرجل الأيرلندي، من إخراج مارتن سكورسيزي، وشاركه البطولة روبرت دي نيرو وجوي بيشي، والفيلم ترشح لـ 10 جوائز أوسكار.