سفير مصر ببيروت: الجسر الإغاثي المصري للبنان يستمر لأيام

تواصل مصر مد يد العون إلى لبنان في إطار جهودها، لدعم الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف عشرات القتلى والمفقودين، فضلًا عن أكثر من 5 آلاف مصاب.

ووصلت، صباح اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته الدولة المصرية بصورة عاجلة، دعمًا للبنان في مواجهة الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة وأبنيتها بشكل بالغ.

وتحمل الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي الإغاثي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنًا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبناني بمطار رفيق الحريري الدولي بحضور سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي.

وشمل الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي أٌطلق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمًا للبنان ومساعدة له على تجاوز الكارثة الإنسانية التي لحقت به، 4 مراحل رئيسية تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلًا عن أطقم من الأطباء المتخصصين ومواد بناء، وألواح زجاجية لإعادة الإعمار.

وزار السفير المصري في لبنان اليوم مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، وسلمها 1.5 طن من المساعدات الطبية، تتضمن مستلزمات وأدوية للتعامل مع الحالات الطارئة والجراحية.

وتشمل المساعدات أيضًا أدوية تخدير وخيوط وقفازات جراحية ومحاليل وكانيولات وغيرها، وكذلك أقنعة طبية وبدل عزل كاملة وأدوية علاجية متنوعة.

وصرح السفير المصري خلال الزيارة أن مصر كلها متضامنة مع لبنان في مصابه، وأن الجسر الجوي المصري سيستمر على مدار الأيام المقبلة في نقل المساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان.

وأضاف: "كما رأينا أن نقدم جزءً من هذه المساعدات مباشرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، تقديرًا لما يبذله من جهود كخط دفاع أول في مواجهة الأزمة الراهنة ومجابهة فيروس كورونا من قبل ذلك، ولمساعدة الأشقاء اللبنانيين في أزمتهم الأخيرة والتي جاءت جراء انفجار بيروت".