بريطانيا توسع إجراءات ارتداء الأقنعة الطبية داخل الأماكن العامة

وسعت الحكومة البريطانية، اليوم، إجراءات ارتداء الأقنعة الطبية للوقاية من عدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع تصاعد أعداد الإصابة مرة أخرى في البلاد.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة ألزمت الناس بارتداء الأقنعة الطبية في أماكن العبادة المغلقة والمتاحف والمعارض الفنية والأماكن العامة، مثل الفنادق وصالات الألعاب والمكاتب والسينمات وصالات الحفلات وحدائق الحيوان المغلقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد كشف استطلاع قومي عام أنه خلال الفترة بين 29 يوليو و2 أغسطس، أن 96% من البريطانيين ارتدوا أقنعة طبية بمجرد الخروج من المنزل، في صعود من نسبة 84% الأسبوع الذي سبقه، و71% قبل أسبوعين.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 79750

وفي أوكرانيا، أعلنت لجنة مكافحة كورونا المستجد التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني، ارتفاع مجمل الإصابات إلى 79750 إصابة.

وأضافت البيانات، اليوم، أنه تم تسجيل 1489 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن هناك 27 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 1879 حالة وفاة فيما تماثل 43 ألف حالة الشفاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

النمسا تسجل 82 إصابة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكرت الصحة النمساوية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 21919 حالة، تعافى منها 19812 حالة، بينما توفى 721 حالة، مشيرة إلى وجود 120 حالة في المستشفيات منها 24 حالة بالعناية المركزة.

وأضافت الوزراة النمساوية، أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وتبلغ 27 حالة، تليها النمسا العليا 25 حالة، بينما لم تسجل ولاية بورجنلاند أي إصابات جديدة.