النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسبانيا بعد تزايد عدوى كورونا

أصدرت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، تحذيرا من السفر لجميع مدن إسبانيا بعد عودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا مع منح استثناء خاص لجزر البليار والكناري.

وقال بيان للخارجية النمساوية اليوم الخميس، إن المسافرين العائدين من إسبانيا يجب عليهم الحصول على اختبار سلبي من فيروس كورونا " بي سي ار".

وأشار البيان إلى أنه بسبب التطورات الوبائية المقلقة لفيروس كورونا تطبق الحكومة النمساوية تحذيرًا جزئيًا من السفر لإسبانيا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أنه يجب على المسافرين الموجودين حاليًا في إسبانيا أو العائدين منها الالتزام بالتعليمات الجديدة لوزارة الصحة والحرص على إجراء الاختبار الطبي المطلوب.