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محمود مسلم

النمسا تنفي إصابة "كورتز" بفيروس كورونا

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(أ.ش.أ)
05:27 م | السبت 01 أغسطس 2020
مستشار النمسا سباستيان كورتز

مستشار النمسا سباستيان كورتز

أعلنت المستشارية النمساوية "رئاسة الوزراء"، أن المستشار الفيدرالي سباستيان كورتز سليم صحيا وغير مصاب بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر في المستشارية، اليوم، إن أحد مساعدي كورتز أصيب بالفيروس وهو أول حالة يثبت إيجابيتها بمكتب رئاسة الوزراء "المستشارية".

وأضافت المصادر، أن المساعد لم يكن لديه اتصال مباشر مع المستشار الفيدرالي والذي تم إجراء اختبار له بالفعل وثبت أنه سلبي.

وأشارت المصادر، إلى أن زميلين أخرين مخالطين للمساعد تم وضعهما في الحجر الصحي المنزلي.

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