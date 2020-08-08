إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بيروت

أطلقت القوات الأمنية، اليوم، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بيروت، فيما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن قوات مكافحة الشغب اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحاولون الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط بيروت، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ودعا ناشطون ومجموعات مدنية ممن شاركوا في المظاهرات التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة، إلى مظاهرات في بيروت تحت شعارات عدة بينها: "علّقوا المشانق"، و"يوم الحساب".

وكتب فارس الحلبي "28 عاماً"، وهو من الناشطين البارزين في المظاهرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد ثلاثة أيام تنظيف، رفع ركام ولملمة جراحنا وجراح بيروت، حان وقت تفجير الغضب ومعاقبتهم على قتل الناس".

وأضاف الحلبي، "على التغيير أن يكون كبيرًا بقدر كبر الفاجعة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

من جانبها، أعلنت عضو مجلس النواب اللبناني بولا يعقوبيان، أنها قررت الاستقالة من البرلمان.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وصل في وقت سابق، اليوم، إلى بيروت، للقاء المسؤولين اللبنانيين بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال ميشي، على صفحته الرسمية في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الجمعة: "سأسافر إلى بيروت غدا لنقل تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني؛ إننا مصدومون وحزينون، ونقف بجانب جميع المتضررين، وسنقدم المساعدة لهم".

وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه سيلتقي بالرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبرئيس الوزراء حسّان دياب، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".