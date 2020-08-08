"صحة لبنان": ثلاجات حفظ الموتى امتلأت عقب انفجار بيروت

قال الدكتور محمد حيدر، مستشار وزير الصحة اللبناني، إنه مع بداية وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت كانت هناك معاناة إنسانية بعدما امتلأت ثلاجات حفظ الموتى في بيروت، ولكن تم إرسال عدد من الجثامين لبعض المناطق الأخرى في لبنان.

وأضاف "حيدر" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأهالي بدأت في تسلم جثث ذويهم لإجراء مراسم الدفن، وتم تخطي هذه المرحلة، موضحًا أن أغلب المساعدات التي تلقتها لبنان كانت طبية، وحاليًا يتم إجراء لائحة بالمواد لتوزيعها على المستشفيات خلال 48 ساعة على الأكثر.