بنك مصر يرعى 4 بيوت تصميم ضمن مبادرة "رواد النيل"

قال بنك مصر، في تقرير له، إنه يرعى 4 بيوت تصميم تابعة لمبادرة "رواد النيل"، منها بيت التصميم بجامعة النيل الأهلية والذي خرج منه أحد أهم المشروعات التابعة للمبادرة، وهو مشروع تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأشار البنك أيضًا إلى أن بيوت التصميم الثلاثة الأخرى تتبع جامعة عين شمس، وجامعة الأزهر بمحافظة قنا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يعد "بنك مصر" أحد البنوك الـ12 المشاركة في مبادرة "رواد النيل"، وهي المبادرة القومية التي يرعاها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية.

ويأتي الدور الكبير الذي يقوم به بنك مصر في المساهمة في مبادرة "رواد النيل"، من منطلق إيمانه بأهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، كونها الطريق إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وإيمانا بأن الشباب هم صناع المستقبل.

وأوضح البنك، أنه يشارك أيضًا ضمن مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة "رواد النيل" بـ3 مراكز لتطوير الأعمال في مدن الأقصر ودمياط والسادات بمحافظة المنوفية.

وأطلق البنك من خلال هذه المراكز برنامجًا متكاملًا لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مواجهه أزمة كورونا، من خلال تقديم خدمات متنوعة، منها التوعية ونشر المعرفة والتشجيع على التحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية، وكذا الخدمات التسويقية، والتدريب، وخدمات شركاء الأعمال، والتحليل المالي، دراسات الجدوى، وتيسير الحصول على التمويل.

وأوضح "بنك مصر" أن مرحلة التأهيل والتحضير تعد من أهم المراحل التي يمر بها أي مشروع جديد، لأنها قد تعرض صاحب المشروع للعديد من العقبات والمشاكل عند البدء في التنفيذ، وقد تصل لإنهاء مشروعه مبكرًا.

وأشار إلى أنه من ضمن المشروعات التي تبناها مركز خدمات تطوير الأعمال ببنك مصر في مرحلة التأهيل، مشروع للزيوت الطبية والعطرية بمحافظة الأقصر، حيث قام المركز بعد استلام صاحب المشروع الأرض بتقديم الاستشارات المطلوبة وعمل دراسة جدوى مبدئية.

ونوه البنك بأن المركز وفر التدريبات المطلوبة حول كيفية الإدارة والتطوير لمدير المشروع، إضافة إلى توجيهه ومساعدته في استخراج التراخيص والمستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، والانتهاء من العمليات الانشائية لمصنعه، وتقديم خدمات تشبيك مع موردين لتوفير المواد الخام، وسيتم مساعدته في كافة مراحل المشروع التالية، بهدف ضمان استمراره ونجاحه.