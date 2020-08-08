عاجل.. لبنان يشكر السيسي على المساعدات العاجلة: مصر الشقيقة الكبرى

وجهت وزارة الصحة اللبنانية الشكر للدولة المصرية على المساعدات العاجلة التي وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسالها إلى بيروت.

وقال الدكتور فادي سنان، مدير عام وزارة الصحة اللبنانية، في تصريحات له على هامش وصول طائرة النقل العسكرية المصرية الثانية محملة بكميات من المساعدات، إنَّ هذا ليس غريب عن مصر، مضيفاً: "بالنسبة لنا مصر هي الشقيقة الكبرى".

وأضاف "سنان"، أنَّ الدول المحبة للبنان قدمت لها مساعدات، وما بالكم بمصر، وهم أهل وأخوة، وأصدقاء.

ووجه مدير عام وزارة الصحة اللبنانية الشكر لمصر دولة، وشعبًا ورئيسًا على المساعدات التي ترسل إليهم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بفتح جسر جوي لإرسال المساعدات العاجلة للجانب اللبناني، لتقلع طائرتي نقل عسكريتين لبيروت محملتين بكمية من المساعدات العاجلة.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، تشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث المساعدات والاحتياجات العاجلة للجانب اللبناني لبحث تلبيتها، مع إرسال كميات من الأغذية، إضافة لأطقم طبية للمساعدة في الخدمة الطبية لمصابي "حادث مرفأ بيروت".