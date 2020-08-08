عاجل.. الرئيس يوجه بفتح جسر جوي لاستمرار المساعدات العاجلة للبنان

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لاستمرار توجيه المساعدات العاجلة للأشقاء في لبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الحادث منذ أيام.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها، منذ قليل، إقلاع طائرة النقل العسكرية الثانية المحملة بشحنة المساعدات العاجلة، والتي تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية المقدمة من مصر للبنان.

يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وهو الأمر الذي وجه الجانب اللبناني الشكر لمصر عليه.