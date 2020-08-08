رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الرئيس يوجه بفتح جسر جوي لاستمرار المساعدات العاجلة للبنان

كتب:

محمد مجدي
03:14 م | السبت 08 أغسطس 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لاستمرار توجيه المساعدات العاجلة للأشقاء في لبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الحادث منذ أيام.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها، منذ قليل، إقلاع طائرة النقل العسكرية الثانية المحملة بشحنة المساعدات العاجلة، والتي تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية المقدمة من مصر للبنان.

يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وهو الأمر الذي وجه الجانب اللبناني الشكر لمصر عليه.

اقرأ المزيد:

فيديو.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى لبنان بتوجيهات من السيسي

"صحة لبنان": لدينا نقص بالمعدات الطبية.. وإبر خياطة الجروح غير متوفرة

عاجل.. مصر تشكل مجموعة عمل وزارية لبحث "الاحتياجات اللبنانية"

الحكومة: إرسال أطقم طبية مصرية إلى لبنان لعلاج "مصابي الانفجار"