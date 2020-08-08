أبوالغيط: استشعر الكثير من الرضا على رد الفعل العربي تجاه لبنان

قدم الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية للشعب اللبناني والدولة اللبنانية التعازي والمواساة بعد حادث مرفأ بيروت الأليم، مؤكدا على التضامن مع شعب لبنان الشعب الأبي القوي حسب قوله، "قولت لهم أنهم أقوياء رفم المأسي والصعوبات وكل هذه الكارثة الكبرى التي تعرضوا لها.. شوف تنجحون في مواجهة هذا الموقف".

وأضاف أبوالغيط، خلال حديثه بمؤتمر صحفي من بيروت، "هناك مساندة مطلقة من قبل الجامعة العربية واستعدادها للمساعدة والدعم بما هو متاح، وهناك دعم معنوي تجميعي للحشد العربي، استشعر الكثير من الرضا على رد الفعل العربي الذي كان سريعا للغاية وقدم للبنان احتياجاته الفورية".

وتابع: "استمعت لتقرير من فخامة الرئيس اللبناني أنه هناك الآن اكتفاء للمواد الطبية والاحتياجات الطبية".