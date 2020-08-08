توقعات بزيادة حركة المبيعات بالسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2020

أكد أحمد الشناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من المتوقع زيادة حركة المبيعات، وحدوث نشاط ملحوظ في سوق الاستثمار والتطوير العقاري خلال الربع الأخير من عام 2020 الجاري.

وقال "الشناوي"، في بيان، إن ارتفاع حركة مبيعات العقارات ستتركز في معظم المدن الجديدة بسبب قرار وقف تراخيص المباني، والذي سيكون في صالح الوحدات السكنية بالمناطق العمرانية الجديدة.

وأضاف "الشناوي"، أن النهضة العمرانية والإنشائية وتحديدًا العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وما تشمله من مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري، تساهم في تحريك سوق المقاولات والاستثمار والتطوير العقاري.