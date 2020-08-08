استشاري مناعة: موجة فيروس كورونا الثانية أقل شراسة وأمامنا فرصة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد حالة الاستهتار من قبل بعض المواطنين والتعامل مع الفيروس على أنه انتهى.

وتابع الحداد في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "من الوارد حدوث موجة ثانية للفيروس ولكنها ستكون أقل شراسة وحدة".

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في عدد الإصابات بسبب اتباع المواطنين مجموعة من الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، ولكن هذه الفترة نشهد حالة من الاستهتار من المواطنين.

وأكد الحداد أننا ما زلنا في الموجة الأولى، مشيرا إلى أننا أمامنا فرصة لنتفادى الوقوع في الموجة الثانية وهي عدم الاستهتار والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 95147 حالة من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصص الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ