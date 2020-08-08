رصد حالة اشتباه كورونا و33 "طالب غشاش" في امتحان الدبلومات بـ4 محافظات

أدى 738 ألفًا و114 طالبًا/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في 229 مادة فترة أولي، و4 مواد فترة ثانية، في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة البحيرة، بحضور الأستاذ محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وزار نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدارس "النوبارية الرسمية لغات، والنوبارية الثانوية الفنية التجارية المشتركة، النوبارية الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بوادي النطرون"؛ حيث اطمئن على إجراءات التعقيم بالنسبة للطلاب والالتزام بجميع التعليمات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بلجان الامتحانات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 33 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "المنيا – بورسعيد – المنصورة – القليوبية – الدقهلية" وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بالإضافة لحالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.