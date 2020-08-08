"التضامن": إيداع فتيات دار جنود الرحمن بالمستشفى لعلاجهن بعلم الوزارة

قال محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه فيما يتعلق باختفاء ثلاث فتيات من دار جنود الرحمن، وتخديرهن واصطحابهن لمكان مجهول: "إن الفتيات الثلاث تم إيداعن في مستشفى لعلاجهن على أعلى مستوى وبعلم الوزارة، ولم يتم اختفاؤهم أو تخديرهم".

وأضاف "العقبي" عبر منشور له عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"هناك حرب بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية، برجاء عدم السماح باستخدام الشير على فيس بوك سلاح في هذه الحرب"، مؤكدا على أن الموضوع كله تحت يد الوزارة التي تعرف كيف تحمي أولاها في دور الرعاية.

وتشرف وزارة التضامن على 521 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارا للمسنين، بالإضافة إلى 40 مؤسسة للدفاع الاجتماعي و132 بيتا للمغتربات، و12 ألف حضانة نهرية، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و18 دارا للكبار بلا مأوى والمشردين.