التضامن: الرقابة المستمرة على دور الرعاية ساهمت فى الحد من الانتهاكات

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك انخفاض كبير فى حجم الانتهاكات داخل دور الرعاية خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة داخل الدور ومنها الرقابة والإشراف المتواصل والمستمر على الدور، موضحا أن فريق التدخل يلعب دورا هاما في فحص الشكاوى والبلاغات الواردة على دور الرعاية الاجتماعية، وذلك إما من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو من صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف يوسف لـ"الوطن" أن لجنة الضبطية القضائية والتي تم منحها لبعض أعضاء الفريق تعمل بشكل وقائي من خلال نزول مأموري الضبطية القضائية بشكل دوري ومنتظم على دور رعاية الأيتام وذوي الإعاقة للتأكد من تطبيق سياسية حماية الطفل وعدم تعرضه لانتهاكات، أو من خلال رصد أي انتهاك بالدور حيث يتم تحرير محضر ضبطية قضائية وتحويله للنيابة العامة مباشرة.

وأشار إلى أن حصول أعضاء الفريق على صفة الضبط القضائي ساعد على اتخاذ الإجراءات الفورية في حالة حدوث أو رصد أي انتهاك بدور الرعاية الاجتماعية.