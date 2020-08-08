عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت لـ158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلًا وأكثر من 6000 مصاب، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأوضحت "الصحة اللبنانية" وفقا لقناة "العربية"، أن هناك 21 مفقودًا في انفجار مرفأ بيروت.

وتسبّب انفجار بيروت بتشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدّعت منازلهم، أو تضررت بشدة، بينهم 100 ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وفي إطار التحقيقات الجارية للكشف عن أسباب الانفجار، أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي، وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.

كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعًا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار ميناء بيروت إلى 19 شخصًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن قاضي التحقيق، غسان خوري، قرر أن يبقى مدير عام الجمارك بدري ضاهر في الحجز بعد استجوابه لمدة 5 ساعات الجمعة.

وكان قاضي التحقيق أصدر قرارًا بمنع سفر مسؤولين في الموقعين وتجميد حساباتهم.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لإدارة الجمارك الحالي لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه وسلفه أرسلوا 6 رسائل، كانت آخرها عام 2017، إلى قاض، محذرين بشكل متكرر من أن المخزونات الضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء تشكل خطرًا، وطلبوا من المسؤولين القضائيين إصدار حكم بشأن طريقة إزالتها.