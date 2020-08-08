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محمود مسلم

مقتل 43 سوريا في انفجار ميناء بيروت

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(وكالات)
12:32 م | السبت 08 أغسطس 2020
انفجار ميناء بيروت

انفجار ميناء بيروت

أعلنت سفارة دمشق في لبنان، مقتل 43 سوريًا جراء انفجار ميناء بيروت، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، اليوم، إن 60 شخصا مًا زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار ميناء بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يتعلق بالانفجار الدامي الذي وقع بالميناء.

وقال بومبيو في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الشعب اللبناني يستحق أن يقوم بالمساءلة حول الحادث، وعلى الحكومة أن تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها.

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