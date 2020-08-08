"خريجي الأزهر" تدعو العالم إلى الاصطفاف في الحرب ضد الإرهاب

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للكتيبة "12 أبريل" التابعة للجيش الصومالي، قرب القرية الرياضية في مقديشو، مما أسفر عن مقتل 8 جنود، وإصابة 14 جنديًا آخرين بجراح.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنَّ ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣]. وقال رسول الله (صل الله عليه وسلم): "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق" [رواه البخاري ومسلم].

وأضافت أنَّ رجال الأمن يقومون بمهمة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله (صل الله عليه وسلم): "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" [رواه الترمذي]، فمن اعتدى على رجال الأمن فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وشدت المنظمة على أيدي أصحاب الرأي والقرار في العالم في حربهم ضد الإرهاب، داعية العالم كله إلى الاصطفاف في تلك الحرب المشروعة من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود.

وقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.