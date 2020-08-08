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تأجيل دعوى استثناء المحامين من حظر التجوال لـ5 سبتمبر

كتب:

محمد عيسى
04:26 م | السبت 08 أغسطس 2020
نقابة المحامين

نقابة المحامين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي يستثني المحامين من قرار حظر التجوال، وذلك لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق، غنه جرى استثناء الصحفيين والإعلامين والأطباء والممرضين من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم.

وأشارت إلى أن عدم استثناء المحامين من الحظر مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893، التي أكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنيين وحريتهم والحضور عن ذوي الشأن للدفاع عنهم.

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