مصرع طفل صدمه قطار في أسيوط

لقي طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار الصعيد، أثناء وقوفه على شريط السكة الحديد، استعدادا للقفز في نهر النيل للاستحمام، وذلك بموقف الأزهر بحي شرق أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث تصادم قطار بشخص.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية عمره 16 سنة.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث، أن الحادث وقع أثناء تخطي المجني عليه شريط السكة الحديد للقفز في نهر النيل للاستحمام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، تحت تصرف النيابة. وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.