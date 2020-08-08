أماكن أداء الاختبارات وشروط القبول بكليات التربية الرياضية

انطلقت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بعدد من الكليات التي تتطلب اجتيازها، وذلك بعد فتح التسجيل لأدائها على الموقع الإلكتروني للتنسيق الخميس 6 أغسطس.

وجاء نظام القبول بكليات التربية الرياضية وفق موقع التنسيق كالتالي:

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الشروط العامة للالتحاق بكليات التربية الرياضية

وجاءت الشروط العامة عند الالتحاق بكليات التربية الرياضية، كالتالي:

حصول الطالب على المستوى المقرر في القدرات الرياضية والذي يعقد بلجان كليات التربية الرياضية.

أن يكون الطالب مستكملًا لشروط اللياقة الطبية طبقًا للمستويات المعمول بها بالقومسيون الطبي العام، والذي يجرى بعد اجتياز المستوى المقرر في القدرات الرياضية.

الأوراق المطلوبة خلال التقدم لكليات التربية الرياضية

وجاءت الأوراق المطلوبة في أثناء التقدم للكلية لأداء اختبار القدرات:

الإيصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام الطالب بطبعها من الموقع.

6 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم.

أصل رقم الجلوس وصورة منه.

صورة من البطاقة الشخصية.

شهادات التفوق الرياضي (في حالة وجودها) للحاصلين على بطولات رياضية.

بجانب إحضار الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات.

وجاءت أماكن أداء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية كالتالي:

الطالبات