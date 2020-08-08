بدء اختبارات القدرات في جامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة، اليوم السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة، لأداء اختبارات القدرات لكليات "الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية النوعية شعب التربية الفنية والموسيقية والمسرح التربوي"، والتي تستمر حتى 20 أغسطس الجاري، في ظل إجراءات احترازية مشددة.

وتفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، مكتب التنسيق وفروعه المختلفة بكليتي التربية والصيدلة بالجامعة.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، إن الجامعة وضعت خطة كبرى لتسجيل اختبارات القرات وتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021م.

وأضاف أنه جرى تجهيز المعامل وتحديد الأماكن التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال 225 جهاز كمبيوتر، جرى تجهيزها لتسجيل الرغبات للطلاب داخل 7 قاعات بمكتب التنسيق.

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة باختبارات القدرات بالكليات الواجب إجراء اختبارات لها كشرط أساسي للالتحاق كالتربية الرياضية والفنون الجميلة والتربية النوعية