انطلاق اختبارات القدرات بالإعلام والتربية الفنية في جامعة السويس

انطلقت اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والتربية الفنية بجامعة السويس، اليوم السبت، بمقر الجامعة بمدينة السلام 1 بحي فيصل.

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن اختبارات القدرات بكليتي الإعلام والتربية الفنية بالجامعة تستمر حتى 20 أغسطس لطلاب الثانوية العامة الذين سجلوا بموقع التنسيق الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات من أجل تحديد نوع الاختبار وموعد الاختبار الخاص بكل طالب.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح له، اليوم، أن الجامعة طبقت كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء الاختبارات؛ تيسيرا على الطلاب وحفاظًا على سلامتهم والقائمين على تنظيمها بالكليات.

واشار إلى أن الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات تشمل تقديم صورة البطاقة الشخصية ورقم جلوس الثانوية العامة وصورة شخصية، و450 جنيها رسوم دخول الاختبار طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وطباعة إيصال من موقع التنسيق يفيد بنوع القدرات المسجلة.