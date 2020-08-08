رئيس لبنان الأسبق: ننتظر نتيجة تحقيقات الانفجار.. والوضع سيئ جدا

قال أمين جميل، رئيس لبنان الأسبق، إن الوضع في لبنان سيئ للغاية، وإن الجميع ينتظر نتيجة تحقيقات الانفجار الذي وقع في بيروت منذ أيام، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع الجهات الدولية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني.

وأضاف "جميل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوضع الحالي في لبنان بحاجة إلى دعم سياسي دولي أكثر من حاجته لدعم اقتصادي ومالي دولي، باعتبار أن الشارع اللبناني لم يستقر في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح صعوبة استقرار الشارع اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة، بعدما وصل المواطنون إلى قمة السوء بسبب ما تقوم به الحكومة اللبنانية، وهو الأمر الواضح للجميع.

وأكد أن الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأوضاع في لبنان أجج مظاهرات الشارع اللبناني مرة أخرى، حيث ظهر المواطنون متضافرين، متجاوزين بذلك الخلافات والصراعات الطائفية التي ميزت مرحلة معينة من تاريخ الأمة اللبنانية.

وذكر أن المظاهرات تدل على أن أبناء الوطن جميعهم نزلوا للشارع بشعارات موحدة للدفاع عن لبنان، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها لبنان ذلك، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين لا يهمهم إلا المصلحة الوطنية.

وتابع: "الجميع يخشي أن تذهب المساعدات الدولية للمصالح الشخصية على حساب مصلحة الشعب، وهناك العديد من الأصدقاء العرب والأجانب يصرون على أن تكون هناك آلية لدعم الشعب بكل شفافية ولإيصال المساعدات إلى أصحابها عبر المؤسسات الشعبية، مثل الصليب الأحمر والمؤسسات الأخرى".

وفند: "المقررات الدولية والاهتمام الدولي بالشأن اللبناني هي من الأمثلة العديدة، ومنذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري تمر العديد من القرارات في منظمة الأمم المتحدة، ويجب أن يؤكد عناصر حزب الله على ذلك الاغتيال وهو الأمر المؤكد حتى الآن، ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ العبرة بتدخل حزب الله في مصالح خارجة عن الحدود اللبنانية، وهو متورط في مجموعة من الأعمال في بعض الدول العربية والأجنبية، وكل ذلك يسيء لسمعة لبنان، ويعرقل مصالحها مع العديد من الدول".