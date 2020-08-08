صحة الدقهلية تسجل صفر كورونا لليوم الثاني على التوالي

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه ولأول مرة منذ بداية تحليل كورونا تسجل معامل الفيروسات بمستشفى المنصورة الدولي على مدار يومين متتاليين سلبية جميع التحاليل الواردة إليها من مستشفيات الدقهلية، ولم يظهر بها أي حالة إيجابية جديدة.

وأضاف "مكي"، في تصريح صحفي، أننا نهيب بالمواطنين أن يحافظون على هذه المكتسبات وما وصلنا إليه، ونلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه سبق التنويه أن كورونا لم تنته بعد ولابد من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، داعيًا الله أن يرفع البلاء والوباء ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.