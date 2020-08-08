اعترافات تفصيلية لـ"كتيبة الإعدام".. سرقوا مصنع العبور وقتلوا الخفير

أدلى حداد وشقيقه وسائق باعترافات تفصيلية حول اتهامهم بقتل خفير خصوصي وإصابة زميله، أثناء سرقة متعلقات من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور بمحافظة القليوبية.

وقال أحدهم إنه كان يعمل بالمصنع ويعلم مداخله ومخارجه فعقد العزم وبيت النية، بعد الاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة معدات المصنع.

وأضاف المتهمون أنهم هاجموا الخفيرين، وحاولا توثيقهما من اليدين والقدمين ولدى مقاومتهما قتلوا المجني عليه الأول وأصابوا الثاني، مضيفًا "حاولنا نكتفهم فقاومونا فقتلنا الأول وأصيب الثاني".

وتابع المتهمون في اعترافاتهم أمام نيابة العبور، "بعد ذلك سرقنا المعدات من داخل المصنع وتركنا المكان، إلا أن الشرطة ألقت القبض علينا بعد اكتشاف الجريمة".

واصطحب فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، المتهمين الثلاثة إلى مكان ارتكاب الواقعة، حيث مثلوا جريمتهم.

كان العقيد حمدي النهري مأمور قسم العبور، تلقى بلاغا من مالك مصنع للمعادن بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم، يفيد اكتشافه وجود جثة الخفير المعين لحراسة المصنع داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع، وعثوره على الخفير الثاني بغرفة أُخرى موثوق اليدين والقدمين ومصاب بجروح، وسرقة بعض المعدات الخاصة بالمصنع ومتعلقات الخفير.

جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وقاده العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من حداد له معلومات جنائية، وأخيه "عامل"، وسائق، جميعهم من محافظة الشرقية وتمكن المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث القسم من ضبطهم.