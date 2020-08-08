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تأجيل محاكمة 7 متهمين في "أحداث مسجد الفتح" لـ4 أكتوبر

كتب:

هيثم البرعى
05:18 م | السبت 08 أغسطس 2020
هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، اليوم، إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

صدَر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

كانت محكمة الجنايات أصَدرت أحكامًا في القضية عام 2017، بمعاقبة 494 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد، وألقت الشرطة القبض على المتهمين الذين أعادت المحكمة إجراءات محاكمتهم وأصدرت بحقهم القرار المتقدم.

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