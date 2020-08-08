العثور على جثة سيدة مقسومة وبلا رأس في صندوق القمامة بالإسكندرية

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة، مقسومة نصفين ودون رأس، داخل صندوق قمامة بمنطقة سموحة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة سيدي جابر بلاغا من أحد الأهالي بعثوره على جثة سيدة، دون رأس، ملقاة بصندوق قمامة أمام عقار بمنطقة تعاونيات سموحة.

انتقل رئيس مباحث قسم سيدي جابر وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة مجهولة، يتراوح عمرها بين 25 و35 عاما، دون رأس ومقسومة لجزئين، داخل صندوق قمامة بتعاونيات سموحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

قرر المستشار كريم سامي، رئيس نيابة سيدي جابر، التحفظ على الجثة بمشرحة الإسعاف، لتشريحها لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، وفحص كاميرات المراقبة.

وكلف النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وكشف غموض الحادث.