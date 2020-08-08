الأطباء والأزهر ينعيان سامح سلطان شهيد كورونا الـ155 من الفرق الطبية

نعى الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، شهيدا جديدا من أعضاء النقابة، بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الزيات" إن الفريق الطبي هو البطل الحقيقي، في أزمة مواجهة فيروس كورونا، ناعيا الشهيد رقم 155، الدكتور سامح سلطان أستاذ مساعد الفسيولوجي بطب أزهر أسيوط، داعيا الله أن يغفر الله له ويدخله فسيح جناته.

ونعت جامعة الأزهر، الدكتور سامح سلطان، والذي لبى نداء ربه اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتقدم الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، بخالص العزاء والمواساة لأسرته، والأزهر، والشعب المصري.