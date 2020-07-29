الأطباء: 608 أعضاء من مصابي كورونا صرفوا دعما ماديا بـ 12 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بمجلس نقابة الأطباء، أن اتحاد المهن الطبية سلم الدعم المالي لعدد 608 أطباء أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 12 مليونا و160 ألف جنيه منذ بداية الجائحة إلى الآن وحاليا يتم مراجعة طلبات الدعم المقدمة من 2520 طبيبا آخرين وإرسالهم للاتحاد تمهيدا للصرف بعد العيد.

وأضافت أنه جارٍ مراجعة طلبات الدعم من أسر الشهداء تمهيداً لإجراءات الصرف حيث تم استلام 15 طلب دعم وفي انتظار الطلبات الأخرى.

يأتى هذا تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ 20 ألف جنيه تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الإصابة بالفيروس بمبلغ 100 ألف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الأطباء.

وتابعت: "يعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الأعباء عن الأطباء المصابين وتشجيعاً لهم لما بذلوه في محاربة الوباء ودعماً لأسر الشهداء، كما نجدد المطالبة بحقوق الأطباء في بدل عدوى عادل ومعاش استثنائي لأسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم".