وزير الرياضة لـ"الوطن": سنعمم ماراثونات الدراجات في كل المحافظات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة وضعت خطة موسعة لنشر وتعميم مبادرات إقامة مارثونات الرياضة خلال الفترة المقبلة وبشكل انتظامي في جميع المحافظات.

وأضاف وزيرالشباب والرياضة لـ"الوطن"، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية، موضحا أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وذلك للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارك في ماراثون الدراجات الهوائية الذى نظمته الوزارة أمس الجمعة، تحت شعار "رياضتك مناعتك" بحضور 500 شاب وفتاة من الشباب الذين حصلوا على الدرجات ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

وانطلق الماراثون من أمام بوابة استاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس من أمام المركز الكشفي العربي، مرورا بشارع الطيران وكوبري الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ثم العودة إلى نقطة البداية حيث تم السير بالدراجات لمسافة نحو 5 كيلو متر في وقت زمني نصف ساعة.