التفاصيل الكاملة للودائع الاستثمارية من بنك ناصر  الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي لعملائه الودائع الاستثمارية كإحدى الخدمات الاستثمارية للبنك، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للودائع الاستثمارية من بنك ناصر، وفقا لما حدده البنك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للودائع الاستثمارية من بنك ناصر

ـ الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون.

ضوابط الحصول على الودائع الاستثمارية من بنك ناصر

ـ الودائع لأجل 3 سنوات عائد شهري، ويتم فيها صرف العائد شهري بنسبه 12% سنويا.

ـ الودائع لأجل 3 سنوات عائد ربع سنوي، ويتم فيها صرف العائد ربع سنوي بنسبه 12.25% سنويا.

ـ الودائع لأجل 3 سنوات عائد سنوي، ويتم فيها صرف العائد سنوي بنسبه 12.75% سنويا.

ـ الودائع لأجل 5 سنوات عائد شهري، ويتم فيها صرف العائد شهري بنسبه 10.5% سنويا.

ـ الودائع لأجل 5 سنوات عائد ربع سنوي، ويتم فيها صرف العائد ربع سنوي بنسبه 10.75% سنويا.

ـ الودائع لأجل 5 سنوات عائد سنوي، ويتم فيها صرف العائد سنوي بنسبه 11.5% سنويا.

وأوضح البنك أنه يحق للعميل استردادها بعد 6 شهور دون خصم ودون عائد.

أنشئ بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه كأول كيان اقتصادي اجتماعي في مصر والشرق الأوسط وبتطور لرأس المال حتى وصل إلى 2.5 مليار جنيه، وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة في 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك انتشاره حتى وصل عدد فروعه إلى 94 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتطلع البنك لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع.