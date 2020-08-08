وزير الاقتصاد اللبناني: ندفع ثمن 30 عاما من الإهمال

قال رؤول نعمة، وزير الاقتصاد اللبناني، إن البلاد حاليا تدفع ثمن 30 عاما من الإهمال المستشري في كافة أرجاء الدولة اللبنانية، ويجب على الجميع العمل من جديد والتضامن بتلك المشكلة المأساوية الحالية، وتهدف قرارات الحكومة الجديدة لتطهير الدولة من الفساد.

وأضاف "نعمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على كافة السياسين الحديث مع بعضهم البعض والاتفاق والجلوس على طاولة واحده للبدء في نهضة لبنان من جديد، موضحا أنه يجب تمرير مشروع قانون لاستقلالية القضاء في لبنان وقانون حماية المستهلك والمنافسة والشراء العام، ويجب على مجلس النواب تمرير مثل تلك الطلبات الإصلاحية التي يطالب بها المواطنون في الشارع اللبناني.

وأكد أن كل تلك التعهدات كان يجب تمريرها منذ عام 2008 وهي التي لم يتم وضعها كقوانين حتى الآن: "لازم مجلس النواب يمرر تلك القوانين بسرعة البرق"، مشيرا إلى أنه يجب عمل انتخابات ضرورية وبنسبة 100%، وهو ليس قرار رئاسة مجلس الوزراء ولكنه قرار النواب المنتخبين بالمجلس.