عاجل.. إصابة عشرات المحتجين في لبنان والجيش ينتشر وسط بيروت

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، بإصابة العشرات من المحتجين في ساحة الشهداء بلبنان، منوهة إلى أن قوات من الجيش اللبناني تنتشر في وسط بيروت.

وأوضحت أن المحتجين حاولوا استخدام شاحنة للدخول إلى الشارع المؤدي لمبنى البرلمان، ويحاولون اختراق الحواجز الإسمنتية والمعدنية التي تحيط بمبنى البرلمان، فضلا عن استمرار توافد المتظاهرين للعاصمة بيروت، من مناطق لبنان المختلفة.

وأشارت إلى وقوع اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين أمام مبنى البرلمان اللبناني، فيما هتف متظاهرون لبنانيون ضد حزب الله في بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 17 فرقة من كوادره موجودة وسط بيروت، للمساعدة في إسعاف المصابين.